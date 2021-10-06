شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 20 لاعبا عن المقاصة وضم 14 جددا قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة فريق المقاصة "هويدى الفيوم" فى الموسم الجديد تغييرات كثيرة عما كان عليه الحال فى الموسم الماضى، بعد الاستقرار على تغيير جلده ورحيل القوام الأساسى من صفوف الفريق الفيومى سواء اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، على أن يظهر المقاصة بشكل مغاير تماما فى الموسم الجديد عما كان عليه الوضع من قبل.

واستغنى مسئولو المقاصة عن عدد كبير للغاية من القوام الأساسى سواء على سبيل البيع النهائى أو فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين أو انتهاء العقد المبرم بينهم.

ووصل عدد اللاعبين الراحلين عن المقاصة في الانتقالات الصيفية الحالية إلى 20 لاعبا أبرزهم محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دسوقي وهشام محمد وعماد فتحي وباسم مرسي وأحمد عادل ميسي وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وباولن فوافي وأحمد مرشوح وفارس طارق وأحمد السعيد متعب ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا.

ونجح مسئولو المقاصة في إبرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزهم محمود حمدي ومحمد عادل وعلي فتحي وسيرجي ايريك وجون ايفيري بالإضافة إلى كريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة ثلاثى وسط ملعب وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة مهاجم ومعهم أحمد طارق ورمضان مصطفى حارسا الأهلي الشابين ومحمد مجدي ومحمد الضرف ثنائي الإسماعيلي.

ويتم غلق باب القيد مساء غد الخميس بعد انتهاء الأندية من توفير احتياجاتها من الصفقات الجديدة.