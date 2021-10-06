شكرا لقرائتكم خبر عن الريش والحمام وجبة محمد صلاح المفضلة في معسكرات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي لأكلاته المفضلة عند وصوله مصر خلال معسكرات منتخبنا الوطني ،في ظل وجوده الدائم في إنجلترا مع ناديه ليفربول، ومن أهم المأكولات التي يحرص صلاح على طلبها الحمام والريش وهي وجبة العشاء للفرعون المصري في أول أيام تواجده بمعسكر المنتخب.

وقام محمد صلاح بمنح لاعبي المنتخب التيشرتات الهدايا التذكارية فور وصوله المعسكر، كما أرسل الفرعون المصري تيشرت لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وشارك صلاح مع لاعبى المنتخب خلال تدريبه المسائى أمس استعدادا للقاء نظيره الليبى مساء الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم، ونشر الصورة على حسابه بموقع إنستجرام، واكتفى بالتعليق قائلا: "جاهز للذهاب".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.