شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد انتهاء عقود كل لاعبى الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل النادي الأهلي ملف تجديد عقود لاعبيه، بعدما كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة التعاقد بالعقد الجديد 5 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2026.

وقبل ساعات من إعلان تجديد مهاجم المنتخب الأولمبي، أعلن الأهلي تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق ليستمر حتى يونيو 2024 بدلا من عقده القديم الذي ينتهي في 2022، ومن المنتظر إعلان تجديد تعاقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لمدة 3 مواسم، كما كشف الخليج 365 في وقت سابق عن مستجدات تجديد عقد علي معلول، ليمتد حتى 2024.

ومع انطلاق الموسم الجديد يدخل الأهلي بقائمة من اللاعبين الذين تمتد عقودهم لفترات طويلة مع النادي تمتد مجموعة منها حتى يونيو 2026، وقبل تجديد معلول، سيضمن الأهلي استمرار لاعبيه مع النادي حتى السنوات التالية....