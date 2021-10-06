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شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على فايد وديا 0/5 فى ختام معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة الفوز على فريق فايد بنتيجة 0/5 في المباراة الودية التي جمعتهم صباح اليوم في ختام معسكر الفريق التي أقيم في الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف ينطلق فى الخامس و العشرون من الشهر الجارى .
وسجل الأهداف لفريق غزل المحلة كل من إبراهيما كونيه ، أحمد الشيخ و خالد الاخميمى ، مصطفى العش ، حسام حسن .
وجاء التشكيل الذى خاض اللقاء مكون من
في حراسة المرمى .. محمود رضا
في خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، حميدو ماو
في خط الوسط .. أحمد الندرى ، إبراهيم صلاح ، أحمد الشيخ ، إبراهيما توريه
في الهجوم .. عبد الرحمن عاطف ، ماليك توريه
و يستعد مسئولي غزل المحلة في أتمام التعاقد مع الثنائى إيهاب سمير لاعب فريق طنطا و أحمد عفيفى لاعب فريق طلائع الجيش قبل غلق باب القيد ضمن خطة التعاقدات التي قامت بها لجنة الكرة في النادى المحلاوى .
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