شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على فايد وديا 0/5 فى ختام معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة الفوز على فريق فايد بنتيجة 0/5 في المباراة الودية التي جمعتهم صباح اليوم في ختام معسكر الفريق التي أقيم في الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف ينطلق فى الخامس و العشرون من الشهر الجارى .

وسجل الأهداف لفريق غزل المحلة كل من إبراهيما كونيه ، أحمد الشيخ و خالد الاخميمى ، مصطفى العش ، حسام حسن .

وجاء التشكيل الذى خاض اللقاء مكون من

في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، حميدو ماو

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، إبراهيم صلاح ، أحمد الشيخ ، إبراهيما توريه

في الهجوم .. عبد الرحمن عاطف ، ماليك توريه

و يستعد مسئولي غزل المحلة في أتمام التعاقد مع الثنائى إيهاب سمير لاعب فريق طنطا و أحمد عفيفى لاعب فريق طلائع الجيش قبل غلق باب القيد ضمن خطة التعاقدات التي قامت بها لجنة الكرة في النادى المحلاوى .











