اخبار الرياضه

غزل المحلة يفوز على فايد وديا 0/5 فى ختام معسكر الإسماعيلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على فايد وديا 0/5 فى ختام معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة الفوز على فريق فايد بنتيجة 0/5  في المباراة الودية التي جمعتهم صباح اليوم في ختام معسكر الفريق التي أقيم في الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف ينطلق فى الخامس و العشرون من الشهر الجارى .

وسجل الأهداف لفريق غزل المحلة كل من إبراهيما كونيه ، أحمد الشيخ و خالد الاخميمى ، مصطفى العش ، حسام حسن .

وجاء التشكيل الذى خاض اللقاء مكون من

في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، حميدو ماو

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، إبراهيم صلاح ، أحمد الشيخ ، إبراهيما توريه

في الهجوم .. عبد الرحمن عاطف ، ماليك توريه 

و يستعد مسئولي غزل المحلة في أتمام التعاقد مع الثنائى إيهاب سمير لاعب فريق طنطا و أحمد عفيفى لاعب فريق طلائع الجيش قبل غلق باب القيد ضمن خطة التعاقدات التي قامت بها لجنة الكرة في النادى المحلاوى .

244740300_2735020720135163_1928497106760365980_n

 

 

 

 

 

244573312_2735020756801826_8820215344725854141_n
 

 

 

 

 

244704613_2735020843468484_2318234671976979969_n
 

 

 

 

 

244622283_2735020883468480_8711594621712650293_n

 

 

 

 

 

244592528_2735020920135143_623145848165863230_n
 

 

 

 

 

244585738_2735020633468505_8503202127176942574_n
244585738_2735020633468505_8503202127176942574_n

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا