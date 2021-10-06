شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حسم مع بن شرقي على هامش رحلة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو الزمالك رحلة فريق الكرة الأول لكينيا لمواجهة توسكر الكيني في دوري أبطال افريقيا، لعقد جلسة حاسمة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين وعدم الوصول لاتفاق نهائي حتي الان.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي الذي يستهله الزمالك بمواجهة توسكر يوم 16 أكتوبر الجاري في نيروبي، وسيتحدث مسئولي الزمالك مع بن شرقي علي هامش الرحلة حول اخر المستجدات في ملف التفاوض وخاصة بند الشرط الجزائي الذي يعتبر العقبة الوحيدة في طريق إتمام تجديد التعاقد مع الزمالك، علي امل تقريب وجهات النظر وحسم الملف في القريب العاجل قبل يناير المقبل حيث يحق للاعب التوقيع لاي نادي بداية من يناير.

في نفس السياق بدأ مسئولو نادي الزمالك في التواصل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السابق للتفاوض معه حول مستحقاته المتأخرة عقب اقالته من منصبه الموسم الماضي، وذلك بعدما تقدم باتشيكو بشكوي جديدة ضد النادي امس في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويحاول مسئولو الزمالك انهاء الازمة وديا خاصة ان الشكوي الجديدة التي تقدم بها باتشيكو طلب خلالها مليون و400 الف يورو عبارة عن 400 الف يورو قيمة متأخراته ومليون يورو غرامة تأخير عن السداد والالتزام بالجدولة الزمنية التي وضعها مسئولي الزمالك معه عقب رحيله.

ومن المنتظر حل الازمة خلال الساعات المقبلة خاصة ان مسئولي الزمالك يسعون لانهاء الملف قبل صدور قرار ضد نادي الزمالك لانه من المتوقع ان يكون القرار بعقوبة مضاعفة نتيجة كثرة القضايا والغرامات علي الزمالك في الفيفا.