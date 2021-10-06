شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر " كينج " كرة اليد المصرية قبل مواجهة برشلونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير الزملكاوية آمال عريضة على نجم فريق كرة اليد أحمد الأحمر فى مواجهة برشلونة الإسباني المحدد لها السابعة مساء اليوم الأربعاء بدور ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية .
ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن أحمد الأحمر كالتالى :
مواليد 27 يناير عام 1984 .
بدأ الأحمر مشاركاته مع الزمالك 2004 بكأس مصر قبل الإنصمام رسميا الدورى 2005 .
خاض رحلة إحتراف فى الدورى القطرى .
انضم لصفوف فلينسبورج الألمانى لمده 6 أشهر عام 2015 .
عاد مرة أخرى إلي نادى الزمالك 2015 وحتى الآن.
أحمد الأحمر اللاعب المصرى الذى شارك في بطوله أفريقيا للأندية و بطولة الأندية الأسيوية و بطولة أوروبا للأندية.
حقق كأس ألمانيا عام 2015 .
الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 197 هدف
حصل على لقب هداف مونديال الأندية عام 2010.
حقق لقب بطولة أسيا مع الجيش القطري مرتين بجانب الدورى و كأس ولي العهد و كأس الأمير.
حقق لقب بطولة أسيا مع أهلي جده السعودي مرتين.
حقق لقب بطولة أسيا مع السد اللبناني .
حقق مركز ثاني مع الكويت الكويتي و الوحدة السعودى.
حقق لقب أفريقيا العديد من المرات مع الزمالك و الأفريقى .
تأهل مع منتخب مصر إلى أربع دورات أوليمبية .
الهداف التاريخي لمصر فى الأولمبياد بتخطى ال 100 هدف
حصل على برونزية الأولمبياد فى طوكيو مع منتخب مصر