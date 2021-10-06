اخبار الرياضه

الأحمر " كينج " كرة اليد المصرية قبل مواجهة برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر " كينج " كرة اليد المصرية قبل مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير الزملكاوية آمال عريضة على نجم فريق كرة اليد أحمد الأحمر فى مواجهة برشلونة الإسباني المحدد لها السابعة مساء اليوم الأربعاء بدور ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية . 

 

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن أحمد الأحمر كالتالى : 

 

مواليد 27 يناير عام 1984 .

 

بدأ الأحمر مشاركاته مع الزمالك 2004 بكأس مصر قبل الإنصمام رسميا الدورى 2005 .

 

خاض رحلة إحتراف فى الدورى القطرى .

 

 انضم لصفوف فلينسبورج الألمانى لمده 6 أشهر عام 2015 .

 

عاد مرة أخرى إلي نادى الزمالك 2015  وحتى الآن. 

 

أحمد الأحمر اللاعب المصرى الذى شارك في بطوله أفريقيا للأندية و بطولة الأندية الأسيوية  و بطولة أوروبا للأندية.

 

حقق كأس ألمانيا عام  2015 .

 

الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 197 هدف 

 

حصل على لقب هداف مونديال الأندية  عام 2010. 

 

حقق لقب بطولة أسيا مع الجيش القطري مرتين بجانب الدورى و كأس ولي العهد و كأس الأمير.

 

حقق لقب بطولة أسيا مع أهلي جده السعودي مرتين.

 

حقق لقب بطولة أسيا مع السد اللبناني .

 

حقق مركز ثاني مع الكويت الكويتي و الوحدة السعودى.

 

حقق لقب أفريقيا العديد من المرات مع الزمالك و الأفريقى .

 

تأهل مع منتخب مصر إلى أربع دورات أوليمبية .

 

الهداف التاريخي لمصر فى الأولمبياد بتخطى ال 100 هدف 

 

حصل على برونزية الأولمبياد  فى طوكيو مع منتخب مصر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا