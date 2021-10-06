شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر " كينج " كرة اليد المصرية قبل مواجهة برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير الزملكاوية آمال عريضة على نجم فريق كرة اليد أحمد الأحمر فى مواجهة برشلونة الإسباني المحدد لها السابعة مساء اليوم الأربعاء بدور ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية .

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن أحمد الأحمر كالتالى :

مواليد 27 يناير عام 1984 .

بدأ الأحمر مشاركاته مع الزمالك 2004 بكأس مصر قبل الإنصمام رسميا الدورى 2005 .

خاض رحلة إحتراف فى الدورى القطرى .

انضم لصفوف فلينسبورج الألمانى لمده 6 أشهر عام 2015 .

عاد مرة أخرى إلي نادى الزمالك 2015 وحتى الآن.

أحمد الأحمر اللاعب المصرى الذى شارك في بطوله أفريقيا للأندية و بطولة الأندية الأسيوية و بطولة أوروبا للأندية.

حقق كأس ألمانيا عام 2015 .

الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 197 هدف

حصل على لقب هداف مونديال الأندية عام 2010.

حقق لقب بطولة أسيا مع الجيش القطري مرتين بجانب الدورى و كأس ولي العهد و كأس الأمير.

حقق لقب بطولة أسيا مع أهلي جده السعودي مرتين.

حقق لقب بطولة أسيا مع السد اللبناني .

حقق مركز ثاني مع الكويت الكويتي و الوحدة السعودى.

حقق لقب أفريقيا العديد من المرات مع الزمالك و الأفريقى .

تأهل مع منتخب مصر إلى أربع دورات أوليمبية .

الهداف التاريخي لمصر فى الأولمبياد بتخطى ال 100 هدف

حصل على برونزية الأولمبياد فى طوكيو مع منتخب مصر