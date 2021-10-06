شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتوى غضب اللاعبين بعد تجاهل صرف نسبة 50 % من العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة في احتواء موجة الغضب التي ظهرت بين اللاعبين في معسكرهم المغلق بالإسكندرية بعد تجاهل الإدارة صرف نسبة الـ 25 % من عقودهم عن الموسم الماضى وكذلك نسبة الـ 25 % من عقودهم عن الموسم الجديد ، حيث توالت جلسات اللجنة الفنية مع اللاعبين عن طريق على أبو جريشة وعماد سليمان فيما طالب محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة اللاعبين بالتركيز في انطلاق الموسم الجديد لحين مرور فترة الانتخابات ووجود مجلس جديد سيتولى صرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

وكان إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى قد قرر تعليق تسديد ديون النادى والغرامات الموقعة عليه سواء المحلية أو الدولية لحين تولى مجلس جديد في 31 أكتوبر الجارى بعد انسحابه من خوض الانتخابات الجديدة ومنحه كل الصلاحيات الحالية لتسيير أمور فريق الكرة للجنة الفنية للدراويش.

فى سياق أخر، يلتقى اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب، مع نظيره الاسماعيلى، في المباراة الودية التى تجمع الفريقين على هامش معسكرهما بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدورى العام المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الجارى.

وكان المقاولون قد خسر في الودية الأولى أمام البنك الأهلى بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن يلتقى ذئاب الجبل مع فاركو يوم 12 أكتوبر الجارى في ثالث وديات معسكر الإسكندرية.

وكان الاسماعيلى قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم فاز على طلائع الاسطول بثنائية ودياً ثم يلاقى فاركو غداً الخميس.