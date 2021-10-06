شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع لاعب منتخب غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الاولميبي لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري، ليصبح الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع لاعب الدحيل، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء الأربعاء.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت ٥ صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.