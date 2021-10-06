شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدهور الحالة الصحية لمؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق حقيقة تدهور الحالة الصحية للاعب، واستمرار معاناته في الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن ما يتردد غير صحيح وأن حالة لاعب الأهلي السابق مستقرة ولا تدعو للقلق، وأن اللاعب يمارس حياته بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

شدد المصدر على أن أسرة مؤمن زكريا غاضبة من الأخبار التي تنتشر عن تدهور حالته الصحية وأن اللاعي يعاني من أزمات صحية، لأن ما يتردد بعيد كل البعد عن الواقع.

ونفت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق شائعة وفاته، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام" منشورات متداولة عن وفاته، مصحوبة بتعليق: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدل ما تساعدونا بالدعاء تتدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

زوجة مؤمن زكريا

يأتي هذا فيما حرص النجم مؤمن زكريا، على الاحتفال أمس بعيد ميلاد زوجته ريهام الشيمى والتغزل بها، ونشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام، فيديو مركب به العديد من الصور لهما معا، معبرا عن حبه لها.

وعلق مؤمن زكريا على الصور التى نشرها لزوجته عبر حسابه على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلادها، قائلا: "عيد ميلاد سعيد ياحياتى، ربنا يخليكى ليا".