شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحل أزمة الساندوتشات لعمار حمدي قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مسئولو النادي الأهلي بالتزام عمار حمدي مهاجم الفريق منذ عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء الإعارة التي خاضها الموسم الماضي، حيث يؤدي اللاعب الشاب التدريبات بمنتهى القوة رغم عدم مشاركته في المباريات الماضية.

وأكد مسئولو الأهلي التزام عمار حمدي بالبرنامج الغذائي الموضوع له مشددين أنه لا صحة لاختراقه النظام الغذائي الموضوع اللاعبين لرغبته المستمرة في تناول الساندوتشات قبل التدريبات والمباريات كما يتردد.

وتابع مسئولو الأهلي أن سبب اقدام اللاعب على ذلك خلال فترة تواجده في الأندية السابقة أو خلال التحاقه بالمنتخب الأوليمبي هو تناول الوجبة الرئيسية قبل المباراة بـ7 ساعات الأمر الذي كان يتسبب في شعور اللاعب بالجوع ولكن داخل الأهلي يتم وضع نظام غذائي يجعل اللاعبين يتناولون الوجبة الرئيسية في وقت أقرب من انطلاق المباراة وهو الأمر الذي انهى تلك المشكلة نهائياً.

على صعيد متصل قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن محمود متولي لاعب الفريق سيعود للمشاركة فى مران الأهلى الجماعى عقب مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر، وأوضح أبو عبلة أن متولى اشتكى من آلام فى أوتار الركبة، وحالته فى تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

فيما أكد الجهاز الطبى أن بيرسى تاو شارك فى مران الفريق مؤخراً بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا فى العضلة الضامة والتى تعرض لها خلال مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الأخير بتصفيات كأس العالم 2022.