شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة بعد 5 أيام من اعتماد لائحة الجبلاية من فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الجمعية العمومية باتحاد الكرة في البنود المرسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد فور إعتماد اللائحة بـ 5 أيام.

واستقرت الجمعية العمومية باتحاد الكرة على أن يكون عدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد مكون من 9 مرشحين ، رئيس و نائب و7 مرشحين من بينهم مقعد للمرأة.



أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم نص مشروع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في انتظار رده للإعلان عن الخطوة المقبلة لتنفيذ بقية خارطة الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري.

وكان الاتحاد المصري قد تلقى اليوم مشروع التعديلات التي تقدمت به عدد من الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية.

وسبق للاتحاد المصري مخاطبة FIFA بشأن رغبة عدد من الأندية في عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي أقرتها الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي واعتمدها الاتحاد الدولي في يونيو الماضي.

كما جاء إرسال نص التعديلات المقترحة إلى الاتحاد الدولي بناء على طلبه.