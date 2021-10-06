شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر نادي الزمالك تهنئة رسمية للشعب المصري بمناسبة اختفالات ذكري حرب أكتوبر المجيدة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".

ونشر نادي الزمالك تهنئة قال خلالها : يتقدم نادي الزمالك بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى إنتصار السادس من أكتوبر، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء



تهنئة اكتوبر

من ناحية أخرى يخضع جميع لاعبي الزمالك لاختبار بدني وقياسات قبل التدريب اليوم وذلك عقب عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام في ختام معسكر الفريق ببرج العرب، وذلك استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات دور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا.

وحدد كارتيرون فقرة تدريبات بدنية قبل مران اليوم سيخضع لها اللاعبون في الصالة المغطاة بالنادي قبل التدريبات بالكرة في الملعب، علي ان يخضع اللاعبون لبرنامج تأهيل مكثف خاصة الذين سيثبت زيادة وزنهم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات اليوم ، علي ان يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين اليوم قبل المران لشرح خطة العمل الفترة المقبلة، وكذلك اخر الاستعدادات لمواجهة توسكر قبل السفر لكينيا حيث تسافر بعثة الزمالك علي 3 دفعات بداية من يوم 10 أكتوبر الجاري.