4 لاعبين مصريين يتنافسون على لقب بطولة مستر أولمبيا غداً

القاهرة - سامية سيد - يتنافس 4 لاعبين من المنتخب الوطنى لكمال الأجسام، وهم ممدوح السبيعى "بيج رامى" ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الوردانى، للحصول على لفب بطولة مستر أولمبيا للموسم الجديد 2021، والمقرر انطلاقها غداً الخميس، ولمدة 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجارى، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين العالميين.

ويستعد البطل المصرى ممدوح السبيعى الشهير باسم "بيج رامى" للمشاركة فى بطولة مستر أولمبيا 2021، أعظم بطولة للاعبى كمال الأجسام فى العالم، ونشر بيج رامى، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، يستعرض مهاراته فى أداء التمارين الرياضية الشاقة من إحدى صالات الجيم، استعدادًا للمشاركة فى البطولة بعد أيام قليلة، ما حاز علي إعجاب متابعيه.

وعلق بيج رامى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام: "هدفى هو لعب كل شىء فى صالة الألعاب الرياضية"، كما نشر صورة له بجوار أقوى منافسيه فى البطولة، وكتب فى تعليقه عليها: "هيا بنا نقوم بذلك.. أنا متحمس جدًا للوقوف بجانب الأفضل فى العالم".