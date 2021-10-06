شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. كشري يرحل عن الأهلي بسبب تسوبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بطل واقعة اليوم هو أحمد كشري المدير الفني الحالي لفريق الإنتاج الحربي ونجم الأهلي السابق، والذي كان احد نجوم الهجوم في الأهلي خلال فترة التسعينيات، ولكن مسيرة كشري مع الأهلي لم تستمر كثيرا بسبب الألماني راينر تسوبيل المدير الفني للفريق وقتها بعدما توترت علاقة الطرفين بصورة ملحوظة ووصلت إلي قيام تسوبيل بدفع المهاجم في أحد التدريبات وبادله المهاجم بالقاء تي شيرت المران في وجه المديرالفني.

وتحدث أحمد كشرى عن واقعة تسوبيل الشهيرة قائلاً "أتذكر أنه أثناء توجيه تسوبيل لى فى أحد التدريبات مسك قميصى ودفعنى وكان بيوجهنى غلط كمان، فقلعت القميص ورميته فى وشه وطلعت من الملعب والجماهير هتفتلى ووقفت معايا، كان خنقنى وأنا كنت بحرجه كل ما بنزل بجيب أهداف، وأول ما الأهلى جددله مشيت ودى غلطة حياتى لو كنت قعدت كنت هكون أفضل مهاجم فى مصر لأن حسام مشى بعدها بسنة".