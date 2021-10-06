ميترفضش".. البنك الأهلي يعلق على مفاوضات ضم النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، على أنباء التعاقد مع حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد.

وعاد النقاز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر "أون تايم سبورتس"، قال نصار: "طالما باب القيد مفتوح فكل شيء وارد".

وتابع: "النقاز ميترفضش".

وكان حازم فتوح وكيل أعمال النقاز قد ألمح في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" في وقت سابق أن الدولي التونسي تلقى أكثر من عرض سواء داخل مصر أو خارجها لكن بشكل "غير رسمي".. طالع مزيد من التفاصيل