تقرير.. أرقام قياسية لا تنتهي.. مَن يكون "يد برشلونة" منافس الزمالك في المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تفوق كاسح من حيث النتائج والألقاب لدى فريق برشلونة، والآن يخوض الفريق الكتالوني بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، والمقامة في السعودية بمشاركة عشر فرق.

برشلونة سيبدأ مشواره من دور ربع النهائي، حيث ستكون مواجهة بطل أوروبا ضد الزمالك بطل أفريقيا، والذي يشارك في البطولة المونديالية عقب الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة (28-27) في كأس السوبر الأفريقي.

الزمالك سيواجه تحدي كبير من خلال مواجهة العملاق برشلونة، حيث يأمل الفارس الأبيض لتخطي إنجاز نسخة (2010) بعد الحصول على المركز الثالث والميدالية البروزنية.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز معلومات عن فريق برشلونة سواء من حيث القوام الحالي للفريق أو البطولات التي تحققت:

- الطريق للسابعة:

يعتبر الموسم الماضي، من أفضل مواسم برشلونة في كرة اليد، فالفريق الكتالوني توّج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بطل الدانمارك فريق ألبورج بنتيجة (36-23).

برشلونة على المستوى المحلي توّج بستة ألقاب بداية بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس سوبر كتالونيا.

ويسعى برشلونة لإضافة لقب جديد لخزائنه، حيث يعتبر آخر تتويج باللقب المونديالي في نسخة (2019) بالفوز على كييل الألماني بنتيجة (34-32).

- أرقام قياسية:

حقق برشلونة العديد من الأرقام القياسية في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو أوروبية وعالمية من خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني (28 مرة) من بينهم الفوز باللقب في آخر (11 عامًا).

برشلونة على الصعيد الأوروبي استعاد بريقه مرة أخرى، فالفريق الكتالوني يعتبر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بواقع (10 مرات) كان آخرها الفوز باللقب بالنسخة الماضية.

أما في كأس العالم للأندية، فتوّج برشلونة باللقب بواقع (5 مرات) بعد ست مشاركات بواقع نسخ (2013 - 2014 - 2017 - 2018 - 2019)، في المقابل انتهت نسخة 2015 باحتلال برشلونة المركز الثالث بعد خسارة دور نصف النهائي على يد فوخس بيرلين بنتيجة (26-25).

- أفضل 4 نجوم في مونديال اليد وطوكيو:

يمتلك فريق برشلونة أربعة من أفضل نجوم العالم يأتي في مقدمتهم الحارس الإسباني جونزالو دي فابريجاس لودوفيك، كما يتواجد أفضل ظهير أيمن في العالم وهو الفرنسي ديكا ميم بعد مشواره الرائع رفقة منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2021 والتي أقيمت بمصر.

لاعب المحور الفرنسي لودوفيط فابريجاس يتواجد في فريق برشلونة حيث أختير ضمن نجوم بطولة العالم الأخيرة وأيضًا في أولمبياد طوكيو، وأيضًا نفس الأمر للجناح الأيمن الإسباني أليكس جوميز.

- زين ضمن 8 جنسيات:

يتواجد في فريق برشلونة ثمان جنسيات يأتي في مقدمتهم أربعة لاعبين من إسبانيا وفرنسا، ولاعبان من البرازيل وسلوفينيا، ولاعب برتغالي وأرجنتيني وكرواتي ومصري وهو علي زين.

ويعتبر علي زين أحدث الوافدين لنادي برشلونة مؤخرًا، بانتقاله من فريق الشارقة الإماراتي، حيث وقّع صاحب الـ30 عامًا على عقد مدته موسم مع خيار التجديد لموسم آخر.