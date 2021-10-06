تقارير مغربية تكشف حقيقة تعرض منتخب غينيا بيساو لتسمم غذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تعرض لاعبو منتخب غينيا بيساو لحالات قيء وإسهال عقب تناول وجة العشاء الليلة الماضية، وتم نقل بعض اللاعبين إلى إحدى مستشفيات مدينة الرباط المغربية.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المغرب استعدادا لمواجهة منتخب أسود الأطلس في تمام التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنتخب غينيا بيساو عبر "فيسبوك": "تعرض لاعبو المنتخب الوطني لحالات قيء وإسهال عقب تناول وجبة العشاء الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن 25 لاعبا من منتخب غينيا بيساو وعناصر الطاقم الفني تم نقلهم إلى المستشفى للبقاء في العناية المركزة".

من جانبها، قالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن 6 لاعبين فقط هم من تم نقلهم إلى المشفى وليس 25 لاعبا كما أشار بيان المنتخب المنافس.

كما أوضحت الصحيفة المغربية أن مراقب المباراة يتابع الأمر عن قرب وهو من نقل كل المعلومات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأفريقي للعبة "كاف".

كما أشارت "المنتخب" إلى أن كل لاعبي منتخب غينيا بيساو يتواجدون حاليا في الفندق بمن فيهم الذين تعرضوا لتسمم غذائي.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يحتل وصافة المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر غينيا بيساو الترتيب بفارق نقطة واحدة، أما المنتخب الغيني فيحل ثالثا بنقطة واحدة يليه السودان بدون نقاط.