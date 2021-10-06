الصفقة السادسة.. سيراميكا يضم لاعب الدحيل القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، إتمام تعاقده مع الغاني ايفانز منساه لاعب الدحيل القطري لمدة 3 مواسم، ليصبح الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع لاعب الدحيل الشاب، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق مساء اليوم الأربعاء.

وسبق لإدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع 5 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، هم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.

جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يقضي موسمه الثاني في الدوري المصري الممتاز، بعدما تأهل للمشاركة في البطولة المحلية موسم 2020/2021.