"الخطيب من المشاهير".. مونديال الأندية لليد: دعونا رئيس الزمالك للافتتاح لكنه لم يحضر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حسام النصر رئيس اللجنة الإعلامية لكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، أنه تم توجيه الدعوة إلى حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك لحضور حفل افتتاح البطولة.

وأشار النصر في تصريحات عبر قناة الحياة، إلى أن توجيه الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور الحفل يعد أمرًا طبيعيًا، كونه من مشاهير الرياضيين في الوطن العربي.

وكان حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك قد أعلن عدم وصول دعوة إلى رئيس القلعة البيضاء لحضور الحفل، لافتًا لعدم حضوره مباراة الأبيض ضد برشلونة نظرًا لتعرضه لإصابة في القدم.

وقال النصر: "تم توجيه الدعوة لكل رؤوساء الأندية وؤوساء الوفود للتواجد في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد، وكذلك شخصيات كبرى من دول كثيرة من بينها مصر".

وأكمل: "من المستحيل ألا يتم استدعاء رئيس نادِ مشارك في البطولة، الدعوة وصلت إلى رئيس الزمالك ولكن من الوارد أن يكون لديه ظرف ما منعه عن الحضور".

وأردف: "محمود الخطيب وحسن حمدي تم دعوتهما لحضور الافتتاح من جانب الاتحاد الدولي وكذلك من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية".

واختتم: "حتى وإن كانا لاعبا كرة قدم سابقين لكن الكل يعرف ما قدمه محمود الخطيب لكرة القدم ووجوده طبيعي، ودائمًا ما ندعو المشاهير لحضور هذه الاحتفالات حتى وإن كانوا في ألعاب أخرى".