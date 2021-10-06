كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم عودة مراسم حفل الكرة الذهبية في عام 2021، بعدما تم إلغاؤه في الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.



وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي تُجري حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في كل عام، قد قررت إلغاء جائزة الكرة الذهبية في عام 2020، بسبب توقف النشاط الرياضي في العديد من البلدان لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

المجلة الفرنسية أعلنت، الأربعاء الماضي، عودة حفل الكرة الذهبية في عام 2021، وكشفت عن بعض التفاصيل التي تستعرضها "العين الرياضية" عبر التقرير التالي.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" انعقاد حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم تكشف المجلة حتى الوقت الراهن عن موعد انطلاق الحفل بشكل رسمي، غير أنها تُقام عادة في المساء.

ومن المُقرر أن يُقام الحفل في مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو نفس المسرح الذي استضاف الحفل في 2019.

وستكون تلك المرة هي الأولى التي يُقام فيها الحفل بعد انتشار فيروس كورونا، ما يوحي باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الفيروس.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" حفل جائزة الكرة الذهبية في كل عام لجماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن أيضا متابعة فعاليات الحفل من خلال الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021 يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وستشمل القائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العام، بالإضافة إلى قائمة أخرى للمرشحات للحصول على جائزة أفضل لاعبة.