شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت مصر لقبى الرجال والسيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

وشهدت مباريات الدور نصف النهائي بالبطولة تفوقا مصريا بتأهل 4 لاعبين من مصر إلى المباراة النهائية وهم: طارق مؤمن، مصطفى عسل، نوران جوهر وهانيا الحمامى.

وفاز طارق مؤمن على الويلزى جويل مكين فى الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 في مباراة استغررقت 83 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 5-11, 11-8, 7-11, 11-8 .

وتغلبت نوران جوهر على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-5, 11-2, 11-3.

وفاز مصطفى عسل على البيروفى دييجو إلياس بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-8, 3-11, 2-11, 12-10.

وأخيرا فازت هانيا الحمامى على المصنفة الأولى عالميا نور الشربيني بمتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-7, 12-10, 11-7.

بذلك تضمن مصر لقبى الرجال والسيدات بعد تأهل رباعى مصر إلى المباراة النهائية.