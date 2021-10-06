شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات زملكاوية مع باتشيكو لإنهاء أزمة المستحقات وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك فى التواصل مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق السابق للتفاوض معه حول مستحقاته المتأخرة عقب إقالته من منصبه الموسم الماضى، وذلك بعدما تقدم باتشيكو بشكوى جديدة ضد النادى أمس فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء الأزمة وديا خاصة أن الشكوى الجديدة التى تقدم بها باتشيكو طلب خلالها مليون و400 ألف يورو عبارة عن 400 ألف يورو قيمة متأخراته ومليون يورو غرامة تأخير عن السداد والالتزام بالجدولة الزمنية التى وضعها مسئولو الزمالك معه عقب رحيله.

ومن المنتظر حل الأزمة خلال الساعات المقبلة، خاصة أن مسئولى الزمالك يسعون لإنهاء الملف قبل صدور قرار ضد نادى الزمالك لأنه من المتوقع أن يكون القرار بعقوبة مضاعفة نتيجة كثرة القضايا والغرامات على الزمالك فى فيفا.

من ناحية أخرى أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادى الزمالك، أنه يضع تركيزه داخل الملعب خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن وكيله هو من يتابع أزمة الفريق الأبيض فى القيد لمعرفة مستقبله.

وقال عمر فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ناديا فيوتشر والبنك الأهلى دخلا فى مفاوضات مع الزمالك لضمى حال فشل حل الأزمة لقيدى فى الأيام المقبلة".

وأشار عمر كمال عبد الواحد إلى أنه لا يفضل البقاء للتدريب فقط حال عدم حل أزمة الفريق في القيد خلال الميركاتو الصيفي قائلا: "أبلغت الزمالك برغبتي في الإعارة من أجل مواصلتي في المشاركة وعودتي مرة أخرى للقلعة البيضاء جاهزا".

وكان عمر كمال عبد الواحد قد انضم للزمالك في صفقة انتقال حر قادما من المصري، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال لصفوف القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادى الزمالك عن أولى صفقاته بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق المصرى البورسعيدى، لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر، بعدما وقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء فى حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمرى المدير التنفيذى، وحسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وقال عمر كمال عبد الواحد إنه يسعى للتتويج بكل الألقاب والبطولات مع النادى الأكبر فى مصر وأفريقيا، مؤكدا أنه سيبذل أقصى جهده فى التدريبات، والمشاركة فى المباريات ستكون حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.