شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلى يتدرب صباحا استعدادا لمواجهة الحرس الوطنى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبا من المران الصباحى لفريقها استعداداً لرحلة النيجر التى سيخوض خلالها مباراة قوية أمام الحرس الوطنى يوم 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ويتطلع الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة الذهاب فى النيجر تسهل مهمته فى مباراة العودة بالقاهرة.

على صعيد متصل قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلى إن محمود متولى لاعب الفريق سيعود للمشاركة فى مران الأهلى الجماعى عقب مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر، وأوضح أبو عبلة أن متولى اشتكى من آلام فى أوتار الركبة، وحالته فى تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة فى مران الأهلى عقب مباراة الحرس الوطنى الأولى فى النيجر.

فيما أكد الجهاز الطبى أن بيرسى تاو شارك فى مران الفريق مؤخراً بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا فى العضلة الضامة والتى تعرض لها خلال مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الأخير بتصفيات كأس العالم 2022.

وبات بيرسى تاو جاهزاً للتواجد مع الأهلى فى أى مباراة ودية أو رسمية لكنه لن يشارك في مباراة الحرس الوطني في ضربة البداية ببطولة أفريقيا بسبب عدم قيده وباقى صفقات النادى الجديدة فى قائمة الأهلى الأفريقية الأولى حيث ستُشارك هذه الصفقات مع الأهلى بدءاً من دور المجموعات.