شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الجزار يفوز برئاسة نادى الهدف طنطا للاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل الجمعيه العمومية العادية لنادي الهدف للمعاقين بطنطا، لانتخاب مجلس إدارة نادى جديد للدورة 2021l2025، وقامت الجمعية العمومية بالموافقة على الميزانية وخطة النشاط واختيار مجلس إدارة جديد على النحو التالي:

صالح محمد الجزار رئيسا

محمد عباس الشافعي نائبا

أحمد محمد مسعود امينا للصندوق

أحمد رشاد شلبي عضوا

السيد أحمد شلبي عضوا

سامي محمد شلال عضوا

ماجدة محمد مسعود عضوا

عادل حسن سويدان مَحاسب قانوني