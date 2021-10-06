شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش النهائية على انتقال العربى بدر لصفوف فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو الأهلى الرتوش النهائية على صفقة إعارة العربى بدر لاعب الأحمر الصاعد لصفوف فيوتشر إف سى، بعدما وافق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على رحيل اللاعب العائد من رحلة إعارة إلى الجونة.

وأكد موسيمانى عدم حاجته لجهود اللاعب فى الموسم المقبل لوجود عدد كبير فى مركزه مثل عمرو السولية وحمدى فتحى واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وعمار حمدى.

ووافق الأهلى بالتشاور مع العربى بدر على عرض فيوتشر إف سى لإعارة اللاعب بالموسم الجديد بعدما تلقى العربى بدر عدة عروض للإعارة أبرزها من الجونة وإنبى ولكنه فضل الانتقال لصفوف فيوتشر اف سى.

ويضم الأهلى عددا كبيرا من اللاعبين لا يحصلون على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر ولم يحسم الجهاز الفني مصيرهم حتى الآن، مثل محمد فخري والعربي بدر وصالح نصر وزياد طارق ومحمد مغربى، ويخطط مسئولو القلعة الحمراء لإعارة أكثر من لاعب من اللاعبين الحاليين فى الميركاتو الحالي وقبل غلق باب القيد.