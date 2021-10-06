الامارات | السعودية مستعدة لاستضافة مونديال الأندية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية مستعدة لاستضافة مونديال الأندية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إن الاتحاد بانتظار رد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على طلب استضافة كأس العالم للأندية 2021، مؤكدا استعداد بلاده لاحتضان البطولة. وقال المسحل في تصريحات لقناة "إم.بي.سي أكشن" مساء أمس "نحن متواصلون مع الفيفا منذ فترة طويلة وقدمنا طلبا رسميا لاستضافة البطولة، ونعلم أن الفيفا سيلجأ لخيار بديل بعد اعتذار اليابان وننتظر معرفة الموقف النهائي، ونحن جاهزون للاستضافة".

وكان الفيفا قد أعلن في التاسع من سبتمبر الماضي قبول اعتذار اليابان عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية بسبب الوضع الصحي للبلاد، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وعن القرار الأخير بشأن الحضور الجماهيري في المباريات، قال المسحل :"أشكر القيادة ووزارة الرياضة بعد السماح بدخول الجماهير بالسعة الكاملة لمؤازرة المنتخب السعودي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022".

وعن إمكانية مناقشة زيادة عدد الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين إلى ثمانية لاعبين خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي، قال المسحل :"هذا الخيار غير مطروح على أجندتنا حاليا، ولن يتم مناقشته". وأضاف :"هذا أمر يخص اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين، ولم نفكر في ذلك. سبق أن قمنا بالرد على شائعة تقليل عدد الأجانب وأكدنا أن العدد لن يتغير".

وتابع :"إذا كان هناك أي تغيير سيتم دراسته بشكل موسع مع الأندية وكافة الجهات المعنية ثم نعلن عنه في الوقت المناسب". وعن قضايا الأندية السعودية ودوره في الفيفا، قال المسحل :"قضايا الأندية السعودية لا تعرض علي كعضو في لجنة الانضباط بالفيفا، وجميع أنديتنا على علم كامل بالقضايا المرفوعة ضدها لدى الفيفا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news