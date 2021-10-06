تعرف على موعد والقناة الناقلة لمواجهة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية "سوبر جلوب" والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الموقعة في دور ربع النهائي، حيث تأهل الزمالك لمونديال اليد بعد الفوز على الأهلي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1".

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد مشاركة 10 فرق وهم: (الزمالك المصري - النور والوحدة السعوديين - الدحيل القطري بطل آسيا - برشلونة الإسباني حامل اللقب وبطل أوروبا - مجدبورج الألماني - آلبورج الدنماركي - سان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية - بينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية - جامعة سيدني الأسترالي بطل أستراليا).