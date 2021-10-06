محمد صلاح يرسل هدية لـ موسيماني.. ومدرب الأهلي يرد بفيديو ورسالة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن هدية محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة.

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" فيديو من الحساب الرسمي لليفربول تظهر به جماهير "الريدز" وهي تهتف بإسم "مو صلاح".

ووجه موسيماني رسالة شكر إلى الفرعون المصري، حيث قال: "مو صلاح، شكرا لك على القميص رقم 10 الذي أرسلته لي، أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ".

والقميص رقم 10 هو قميص محمد صلاح مع منتخب مصر.

وأمس الثلاثاء، التحق صلاح بمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهتيّ ليبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ويعد هذا هو التجمع الأول لصلاح مع المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى تدريب "الفراعنة" خلفا لحسام البدري الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.