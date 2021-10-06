زوجة مؤمن زكريا ترد على شائعة وفاته

الشارقة - اميمة ياسر -

ردت ريهام الشيمي، زوجة لاعب النادي الأهلي، مؤمن زكريا، على شائعة وفاته، والتي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشرت زوجة لاعب الأهلي صورة للمنشور المتداول عن وفاة زوجها، وكتبت تعليقاً عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": ”حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدال ما تساعدونا بالدعاء تدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم“.

من جانبه، حرص مؤمن زكريا على نفي الشائعة، حيث نشر عبر خاصية "ستوري" في حسابه بانستجرام فيديو به العديد من الصور له ولزوجته معاً، معبراً عن حبه لها.

وعلّق لاعب الأهلي على الفيديو قائلاً: ”عيد ميلاد سعيد يا حياتي، ربنا يخليكي ليا“.

يشار إلى أن مؤمن زكريا يعاني من مرض ضمور العضلات، الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

وبدأت قصة معاناة مؤمن من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

ويعد مرض ضمور العضلات من الأمراض السريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا لعب مع النادي الأهلي 150 مباراة، سجل فيها 42 هدفا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري المصري وسجل 30 هدفا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدفا وحيدا، وخاض 40 مباراة بالبطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدفا وحيدا.