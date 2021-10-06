شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للتدريبات، اليوم، عقب حصوله على راحة لمدة 5 أيام، وذلك استعدادا لمواجهة توسكر الكينى، المقرر لها 16 أكتوبر الجارى ضمن مباريات الذهاب بدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق اجتماعا مع اللاعبين، اليوم، قبل المران لشرح خطة العمل الفترة المقبلة، وكذلك آخر الاستعدادات لمواجهة توسكر قبل السفر لكينيا، حيث تسافر بعثة الزمالك على 3 دفعات بداية من يوم 10 أكتوبر الجارى.

من ناحية أخرى تحدث حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، عن سبب تأخر تجديد تعاقد أشرف بن شرقى المحترف المغربى فى صفوف الفريق، قائلا: "الزمالك لم يتوصل لاتفاق مع بن شرقى بشأن تجديد تعاقده حتى الآن".

وأوضح السمرى "إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد سيتم تسويق أو إعارة الصفقات الجديدة للفريق، وهم حمدي النقاز وعمر كمال ومحمود شبانة".

وتابع المدير التنفيذي للزمالك: "اللاعب يريد أن يكون الشرط الجزائي بعد الموسم الأول لكن الزمالك يريد أن يكون بعد الموسم الثاني، اتفقنا معه على أن قيمة الشرط الجزائي مليوني دولار، وذلك بعدما كان يريد أن يكون الشرط الجزائي مليون دولار فقط".

وعن مونديال اليد للأندية وغياب ممثلي الزمالك عن الافتتاح قال: "حسين لبيب كان سيُسافر لكنه تعرض لإصابة في قدمه فمنعته عن السفر، إن شاء الله أولادنا يظهروا بصورة مشرفة كالعادة ويكون الفوز من صالحهم".

واختتم: "كان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة لحسين لبيب لأن النادي مشارك بالبطولة بدلا من دعوة الضيوف، ورئيس الاتحاد لكرة اليد لم يوجه الدعوة لرئيس نادي الزمالك في قرعة بطولة العالم الماضية".