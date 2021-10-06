شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يطير للندن خلال أيام لمتابعة حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة مؤمن زكريا مستقرة وأنه لا صحة لتدهور حالته كما تردد، مضيفين أنهم يتابعون حالته الصحية باستمرار، وكشف مسئولو الأهلى أن مؤمن زكريا سيطير للندن خلال الأيام القادمة لإجراء بعض الفحوصات الطبية وعرض حالته على طبيب جديد تم التواصل معه مؤخراً، والذى يعد واحد من أفضل الأطباء فى العالم المعنيين بعلاج الحالات التى تشبه حالة مؤمن زكريا.

وحرصت زوجة مؤمن زكريا على الاحتفال بعيد ميلاده خلال الأيام الماضية، ولفتت ريهام زوجة مؤمن زكريا الأنظار أكثر من مرة بسبب موقفها ودعمها المتواصل له، والتى أطلق عليها الجمهور "بنت الأصول"، والتى كشفت عن معدنها الأصيل عندما أصيب اللاعب بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، لكنها ساندت زوجها وصمدت بجواره لتكون العكاز الذى يتكئ عليه فى محنته.

ويعد مؤمن زكريا واحد من أفضل لاعبى الكرة المصرية، حيث يعد واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة، كما تميز أيضا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016، ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.