شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالقلعة الحمراء: الأهلى يفاوض جوكر بيراميدز لضمه مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن مسئولى القلعة الحمراء فتحوا خط مفاوضات مع أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز للتعاقد معه بدءا من الموسم بعد المقبل 2022 / 2023 فى صفقة انتقال حر.

أوضح المصدر أن عقد أحمد توفيق مع بيراميدز ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وهو ما يحاول مسئولو الأهلى استغلاله فى إقناع اللاعب بالتوقيع له وضمه مجانا فى صيف 2022.

وشدد المصدر على أن بيراميدز فتح خط مفاوضات مع أحمد توفيق لتجديد عقده ولكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن ويفضل خوض تحدٍ جديد والانتقال للأهلى، ومماطلة ناديه فى تجديد عقده.

وأردف المصدر أن أحمد توفيق تلقى اتصالات من مسئول كبير فى الأهلى لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام للأهلى وهو ما رحب به اللاعب، كاشفا أن رغبة مسئولى القلعة الحمراء فى التعاقد مع لاعب بيراميدز كونه لاعب جوكر يجيد اللعب فى أكثر من مركز سواء وسط الملعب أو الجبهة اليمنى.

وأضاف المصدر أن المسئول الأهلاوى أبلغ أحمد توفيق بحاجة الفريق الأحمر لجهوده فى الموسم بعد المقبل، لاسيما مع تزايد فرص المالى أليود يانج فى الاحتراف سواء فى يناير المقبل أو بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يدفع إدارة الأهلى للتفكير فى ضم لاعب وسط جديد، لاسيما أن توفيق لاعب دولى ويتواجد فى معسكر منتخب مصر حاليا بخلاف أنه لن يكلف خزينة النادى مبلغ مالى لأنه سينضم مجاناً.

وحال انضمام أحمد توفيق لصفوف الأهلى سيرافق شقيقه الأصغر أكرم توفيق والذى يلعب بالفريق الأحمر ومنتخب مصر، ويجيد اللعب فى وسط الملعب والجبهة اليمنى، لكنه يلعب أساسيا فى قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر بالوقت الحالى.