شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبرشلونة فى كأس العالم لليد والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك بصفة عامة وعشاق كرة اليد بصفة خاصة المواجهة المرتقبة بين فريق كوماندوز القلعة البيضاء ونظيره برشلونة الإسبانى التى ستقام مساء اليوم الأربعاء، فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.

موعد المباراة

تقام المباراة فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على صالة الملك عبد الله الرياضية.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشتى أون تايم سبورتس وقناة الزمالك.

ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى أمال على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى " كاتونجا" و يحيى الدرع .

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.