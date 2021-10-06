شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ تجهيز على لطفى لمواجهة بطل النيجر تحسباً لغياب الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلى تجهيز على لطفى حارس مرمى المارد الأحمر لحماية عرين الفريق تحسباً لغياب محمد الشناوى فى مباراة الحرس الوطنى المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب الدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ويتطلع الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة الذهاب فى النيجر تسهل مهمته فى مباراة العودة بالقاهرة.

وتواصل مسئولو الجهاز الفنى بالأهلى مع جهاز المنتخب الوطنى للاطمئنان على حالة محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر وحارس مرمى الفراعنة، والذى تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مران المنتخب مساء الثلاثاء ولم يستكمل المران.

ويحاول الجهاز الفنى للأهلى الوقوف على حالة الشناوى وحجم الإصابة التى تعرض لها قائده فى مران المنتخب وموقفه من العودة للملاعب، لاسيما أن فريقه سيحتاجه فى رحلة السفر إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجارى استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن محمود متولي لاعب الفريق سيعود للمشاركة فى مران الأهلى الجماعى عقب مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر، وأوضح أبو عبلة أن متولى اشتكى من آلام فى أوتار الركبة، وحالته فى تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

فيما أكد الجهاز الطبى أن بيرسى تاو شارك فى مران الفريق مؤخراً بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا فى العضلة الضامة والتى تعرض لها خلال مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الأخير بتصفيات كأس العالم 2022.

وبات بيرسى تاو جاهزاً للتواجد مع الأهلى فى أى مباراة ودية أو رسمية لكنه لن يشارك فى مباراة الحرس الوطنى فى ضربة البداية ببطولة أفريقيا بسبب عدم قيده وباقى صفقات النادى الجديدة فى قائمة الأهلى الأفريقية الأولى حيث ستُشارك هذه الصفقات مع الأهلي بدءاً من دور المجموعات.