شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المحترفة: انتظروا حفلا يليق بالكرة المصرية فى قرعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن الرابطة تضع الرتوش النهائية فى الوقت الحالى على حفل يليق بالكرة المصرية خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز، وقال أحمد دياب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "حددنا 25 أكتوبر الجارى موعداً لانطلاق أول جولة ببطولة الدورى الممتاز الجديد، على أن تقام القرعة فى 12 أكتوبر ونضع الرتوش النهائية على حفل يليق بالكرة المصرية، وسوف تنتهى مسابقة الدورى فى 30 أغسطس ونعتزم عدم التأخير عن هذا الموسم أو حتى تقديمه فهو موعد نهائى لإنهاء المسابقة".

ويضيف رئيس رابطة الاندية المحترفة "هناك بعض الجولات فى الدورى الجديد ستلعب كل ثلاثة أيام نظراً لضغط المباريات وتأخر انطلاق المسابقة، وسوف نعلن جدول مباريات الدورى بعد القرعة بخمسة أيام وسوف يشمل إعلان المباريات حتى موعد مشاركة المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية ثم نعلن باقى جدول المباريات فى وقت لاحق".

وأكمل أحمد دياب: "ستكون قرعة الدورى غير موجهة، بطولة السوبر المقبلة لا تزال تتبع اتحاد الكرة وحينما ننتهى من وضع لائحة نظام رابطة الأندية المحترفة سوف نناقش مصير بطولة السوبر، وكذلك سوف نستحدث جوائز مالية ضخمة تليق ببطل الدورى الممتاز، لكن بعد إقرار اللائحة وبالتالى لن يكون هناك جائزة مالية لبطل النسخة الجديدة بالدوري الممتاز".

وتابع رئيس رابطة الأندية المحترفة "سوف يشارك بكأس الرابطة 18 نادياً بالدورى الممتاز بعد موافقتهم على المشاركة وتوقيت البطولة مناسب ونسابق الزمن لإقرار جوائز مالية ضخمة لكأس الرابطة".

ويضيف أحمد دياب: "كل العاملين برابطة الأدية المحترفة متطوعين، والتحكيم مسئولية اتحاد الكرة بالموسم الجديد".

وعن مقر الرابطة قال أحمد دياب "الرابطة كيان منفصل ويعمل بصورة مؤسسية لتحقيق النتائج المرجوة لذا تم التفكير فى وجود مقر منفصل لكن حال انتقال اتحاد الكرة لمقره الجديد بالهدف فى أكتوبر سنرحب وقتها بنقل مقر الرابطة لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لن نرفض أى قرار يكون فى مصلحة الكرة المصرية والأندية".