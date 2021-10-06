شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز الحاوى لخلافة أفشة فى تشكيل الأهلى أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وليد سليمان لاعب الفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بديلا لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الذى حصل على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلى فى بطولة أفريقيا النسخة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجارى.

ويخوض الأهلى مباراتى دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضى، ولن يشارك فى اللقاء أى لاعب من الصفقات الجديدة والتى تعاقد معها الأهلى فى الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم فى القائمة الأولى.

ويفكر موسيمانى فى الاعتماد على الحاوى وليد سليمان فى مركز اللاعب رقم 10 لتعويض غياب أفشة خاصة بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته فى التدريبات بشكل جيد منذ انطلاق الاستعدادات للمباراة كما يتمتع وليد بالخبرة الكافية لخوض تلك المباريات.