شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جونيور آجاى "غاوى مشاكل" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء ، وتحدث أجاي خلال الأيام الماضية بشكل غاضب مع مسئولى الاهلى بشأن وضعه في قائمة الإنتظار للفريق وعدم حصوله على قيمة عقده عن الموسم المتبقي له مع الأهلي.

ويرغب أجاي في الحصول على ما يقرب من 900 ألف دولار قيمة الموسم المقبل له مع الفريق وهو ما يرفضه الأهلي ويصر على دفع مبلغ أقل بكثير من الـ900 ألف دولار حيث عرض الأهلي 300 ألف دولار فقط وعلى طريقة التقسيط الشهرى.

واجمالا لعب أجاى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.

وأثار أجاي أزمة في الأهلي الأيام الماضية بسبب طريقة تعامل النادي معه وعدم رحيله من النادي حتى الأن، وهو ما أغضب مدير الكرة الذي قرر تغريم اللاعب.

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.



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