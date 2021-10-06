شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة تطالب بتعيين لجنة الانضباط لإدارة انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الجمعية العمومية باتحاد الكرة فى البنود التى أرسلتها للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بإشراف لجنة الانضباط باتحاد الكرة على العملية الانتخابية للجبلاية، وبالتالى عدم إشراف اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد على الانتخابات.

يترأس المستشار محمد عبده صالح رئاسة لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال الفترة الحالية، على أن يتم إسناد مهام الإشراف على العملية الانتخابية إليها.

أرسل اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم نص مشروع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA فى انتظار رده للإعلان عن الخطوة المقبلة لتنفيذ بقية خارطة الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى.

وكان الاتحاد المصرى قد تلقى اليوم مشروع التعديلات التى تقدمت به عدد من الأندية الأعضاء فى الجمعية العمومية.

وسبق للاتحاد المصرى مخاطبة FIFA بشأن رغبة عدد من الأندية فى عقد اجتماع غير عادى للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسى للاتحاد التى أقرتها الجمعية العمومية فى نوفمبر الماضى واعتمدها الاتحاد الدولى فى يونيو الماضى.

كما جاء إرسال نص التعديلات المقترحة إلى الاتحاد الدولى بناء على طلبه.