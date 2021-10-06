شكرا لقرائتكم خبر عن "التسكين" أول صدام بين الشعبانى وأحمد رفعت فى المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب خلاف بين التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، وأحمد رفعت لاعب الفريق على خلفية تمسك اللاعب بالتسكين منفردا في غرفة مستقلة بمعسكر النادي المصري، وهو ما رفضه الشعبانى باعتباره تمييزا بين اللاعبين في الفريق الواحد.

وطالب رفعت باستقلال غرفة منفردا بفندق الإقامة، بدلا من مزاملة لاعب آخر في غرفة واحدة، كما هو معتاد لجميع اللاعبين، وتمسك رفعت بهذا الطلب الذى تعود على تلبيته مع المدير الفني السابق على ماهر.

وأكد الشعبانى للاعب أن هذا التميز من شأنه أن ينشر روح غير طيبة بين اللاعبين الآخرين في الفريق، مطالبا اللاعب بالامتثال لتعليمات الجهاز الفني والتواجد في غرفة مزدوجة، لكن اللاعب رفض الاستجابة للشعبانى.

وأعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني قرر استبعاد أحمد رفعت نهائيًا من قائمة الفريق المسافرة إلى أوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل والمقرر لها 16 أكتوبر الجاري.

وقال عمار في تصريحات لـ"الخليج 365": "أزمة أحمد رفعت ما زالت قائمة، لكن الأكيد أن اللاعب خارج قائمة الفريق المسافرة إلى أوغندا رسميًا، قرار الاستبعاد جاء من الجهاز الفني بعد أزمات اللاعب المتكررة في الفترة الأخيرة".