شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مؤمن زكريا تنفى شائعة وفاته: "بدل ما تساعدونا بالدعاء تدمروا نفسيتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق شائعة وفاته، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام" منشورات متداولة عن وفاته، مصحوبة بتعليق: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدل ما تساعدونا بالدعاء تتدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".



زوجة مؤمن زكريا

يأتي هذا فيما حرص النجم مؤمن زكريا، على الاحتفال أمس بعيد ميلاد زوجته ريهام الشيمى والتغزل بها، ونشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام، فيديو مركب به العديد من الصور لهما معا، معبرا عن حبه لها.

وعلق مؤمن زكريا على الصور التى نشرها لزوجته عبر حسابه على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلادها، قائلا: "عيد ميلاد سعيد ياحياتى، ربنا يخليكى ليا".

ولفتت ريهام زوجة مؤمن زكريا الأنظار أكثر من مرة بسبب موقفها ودعمها المتواصل له، والتى أطلق عليها الجمهور "بنت الأصول"، والتى كشفت عن معدنها الأصيل عندما أصيب اللاعب بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وأثر على طريقة النطق ولكنها ساندت زوجها وصمدت بجواره لتكون العكاز الذى يتكئ عليه فى محنته.

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة، كما تميز أيضا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.