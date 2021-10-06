رسالة من موسيماني إلى صلاح بعد "هدية القميص"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري.

موسمياني في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قام بنشر فيديو يخص صلاح وجماهير ليفربول تهتف باسمه "مو صلاح".

وقال موسيماني :"مو صلاح، شكرًا لك على القميص رقم 10 الذي أرسلته لي، أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ".

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في مصر للتواجد مع المنتخب المصري استعدادًا لمباراتي ليبيا في إطار الجولة الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد المنتخب المصري خلف المنتخب الليبي متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، في المقابل أربع نقاط لمنتخب "الفراعنة"، ونقطة لمصلحة الجابون، ويأتي المنتخب الأنجولي دون نقاط.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يمر بفترة رائعة مع ليفربول حيث يحتل "مو" صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف متساويًا مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.