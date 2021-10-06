وكيله: النقاز تلقى عروضا "غير رسمية".. وموقفه سيتحدد خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حازم فتوح وكيل أعمال حمدي النقاز العائد مؤخرا إلى صفوف الزمالك، أن الأخير تلقى العديد من العروض سواء داخل مصر أو خارجها لكنها لم تصل للمرحلة الرسمية.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال فتوح: "باتريس كارتيرون (مدرب الزمالك) وافق على التعاقد مع النقاز منذ البداية لحاجته الفنية لخدمات اللاعب وبناء عليه تم ضمه للفريق".

وأضاف: "لكن المشكلة الآن ليست فنية، ولا علاقة لها بالمدرب، كما أنها خارجة عن إرادة النادي".

وتابع: "هناك محاولات وترتيبات في حال تم إيقاف القيد بشكل نهائي، وخلال الساعات المقبلة ستتضح الأمور".

وعما إذا كان اللاعب تلقى عروضا، قال فتوح: "لم تصل عروض رسمية للنادي بشأن النقاز، لكن هناك اتصالات داخلية وخارجية لكنها لم تصل للمرحلة الرسمية".

ويعاني الزمالك من أزمة بسبب صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد للنادي لفترتين بسبب عقوبة اللاعب حسام أشرف وتوقيعه لأحد أكاديميات الكاميرون.

جدير بالذكر أن الزمالك أعاد النقاز إلى صفوفه مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما فسخ الأخير عقده مع الترجي التونسي.