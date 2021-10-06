رابطة الأندية ترد.. هل يوجد خلاف مع اتحاد الكرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، عن بطولة كأس الرابطة والتي من المقرر أن تقام للمرة الأولى في الموسم الجديد (2021 - 2022)

دياب قال في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" اليوم الأربعاء :"جميع أندية الدوري رحبت بفكرة إقامة بطولة كأس الرابطة".

وأضاف :"البطولة لصالح من الأندية، وسيكون هناك مكافآت مالية محترمة، وحاليًا في مرحلة التفاوض ولم نحدد قيمة المكافأة".

ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة خلال فترة بطولة أمم أفريقيا نظرًا لمشاركة المنتخب المصري في البطولة القارية.

دياب تطرق أيضًا خلال حديثه عن بطولة الدوري، قائلاً :"القرعة يوم 12 أكتوبر الجاري والبطولة ستبدأ في 25 من نفس الشهر، الأندية على علم بضغط المباريات، وسنلعب مباراة كل ثلاثة أيام".

وتابع :"هناك توقفات كثيرة سواء للمنتخب أو للأندية".

وعن وجود خلاف مع اتحاد الكرة رد دياب :"ليس لدينا الوقت للذهاب في مشاكل، حول بطولة السوبر المصري المقبلة ستكون تابعة لاتحاد الكرة وأيضًا التحكيم يتبع لاتحاد الكرة".

وتولى أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية، في المقابل جاء عماد متعب نجم الأهلي السابق كنائبًا.