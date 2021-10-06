اخبار الرياضه

تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة والزمالك في مونديال اليد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر أن يخوض فريق اليد بنادي الزمالك مباراة قوية، اليوم الأربعاء، عندما يواجه في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في .

وتأتي هذه الموقعة في دور ربع النهائي، حيث تأهل الزمالك لمونديال اليد عقب الفوز على الأهلي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وستقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1".

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد مشاركة 10 فرق وهم: (الزمالك المصري - النور والوحدة السعوديين - الدحيل القطري بطل آسيا - برشلونة الإسباني حامل اللقب وبطل أوروبا - مجدبورج الألماني - آلبورج الدنماركي - سان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية - بينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية - جامعة سيدني الأسترالي بطل أستراليا).

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا