تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة والزمالك في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر أن يخوض فريق اليد بنادي الزمالك مباراة قوية، اليوم الأربعاء، عندما يواجه برشلونة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في السعودية.

وتأتي هذه الموقعة في دور ربع النهائي، حيث تأهل الزمالك لمونديال اليد عقب الفوز على الأهلي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وستقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1".

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد مشاركة 10 فرق وهم: (الزمالك المصري - النور والوحدة السعوديين - الدحيل القطري بطل آسيا - برشلونة الإسباني حامل اللقب وبطل أوروبا - مجدبورج الألماني - آلبورج الدنماركي - سان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية - بينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية - جامعة سيدني الأسترالي بطل أستراليا).