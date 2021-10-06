تقارير صحفية تثير الجدل بشأن رحيل محمد صلاح إلى مانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل النجم العربي المصري محمد صلاح من نادي ليفربول إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن السيتي يفكر بجدية في التعاقد مع أبرز لاعبي ليفربول محمد صلاح في الموسم المقبل.

يأتي هذا في ظل عدم حدوث تقدم في مفاوضات ليفربول مع الفرعون المصري لتجديد تعاقده، حيث تزداد التكهنات حول رحيل اللاعب عن آنفيلد.

وقالت الصحيفة إن إدارة مانشستر سيتي تريد استغلال تأخر نادي ليفربول في تجديد تعاقد "صلاح" في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن إدارة السيتي تنوي أن تعرض مبلغ كبير يقدر بمليون جنيه إسترليني على ليفربول بجانب حصول محمد صلاح على راتب أسبوعي يقدر بـ450 ألف جنيه إسترليني، وعرض دخول كل من رحيم سترلينج أو رياض محرز ضمن الصفقة المنتظرة .

في الوقت ذاته، تحدث الصحفي الإنجليزي الشهير، أدريان دورهام، لشبكة TalkSport الإنجليزية، عن إمكانية رحيل صلاح إلى مانشستر سيتي.

وقال دورهام إن حالة عقد محمد صلاح مثيرة للغاية في الوقت الذي يطالب فيه مشجعو ليفربول بسرعة تجديد عقده.

وأضاف أن مانشستر سيتي عليه أن يقدم عرضًا لليفربول لا يمكن رفضه من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري، مشيراً إلى أن المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا يحتاج للاعب بهذه المواصفات في فريقه.

ولفت الصحفي الإنجليزي إلى أنه قد يكون من الصعب أن يتعاقد مانشستر سيتي مع محمد صلاح ولكن مُلاك ليفربول قد يوافقون على تقبل المال الذي سيقدمه النادي السماوي، مشيراً إلى أن ملاك ليفربول يفكرون في المال وإدارة الأعمال مثل أن يشتروا لاعبين بسعر مقبول ويبيعهم بسعر رائع.

وأكد دورهام أن محمد صلاح الذي سيتم عامه الـ30 الصيف المُقبل، أمامه فرصة أخيرة لإبرام عقدا عملاقا قبل أن يواصل التقدم في العمر، وقد يكون مانشستر سيتي هو فرصته التالية.

يشار إلى أن صلاح انضم أمس الثلاثاء لمعسكر منتخب مصر في برج العرب بالإسكندرية، استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .