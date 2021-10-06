شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى قميصه رقم 10 لـ موسيمانى.. والأخير: أنت رمز لأطفال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى قميصه رقم 10 للمدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى، ونشر موسيمانى مقطع فيديو من الحساب الرسمى لنادى ليفربول، ويظهر به جماهير الريدز وهم يهتفون باسم محمد صلاح، موجها رسالة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث كتب "مو صلاح، شكرًا لك على القميص رقم 10 الذى أرسلته لى، أنا أشعر بالتواضع، أنت رمز وقدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ".



موسيماني

من ناحية أخرى شارك النجم الدولى المصرى محمد صلاح صورا من ظهوره مع لاعبى المنتخب خلال تدريبه المسائى استعدادا للقاء نظيره الليبى مساء الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم، ونشر الصورة على حسابه بموقع إنستجرام، واكتفى بالتعليق قائلا: "جاهز للذهاب".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.