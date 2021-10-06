شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستعين بالجلسات الخاصة لعلاج الأخطاء فى الأهلى قبل رحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تكثيف جلساته الخاصة مع لاعبي الفريق من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت في أداؤهم خلال الفترة الماضية.

ويعكف موسيماني على عقد جلسات إنفرادية مع معظم لاعبي الفريق على هامش تدريبات الأهلي الماضية من أجل التحدث مع كل لاعب عن تعليمات خاصة أو تصحيح أخطاء وقع فيها هذا اللاعب في التدريبات أو المباريات الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة أكثر من جلسة عقدها بيتسو موسيماني مع بعض لاعبي الفريق ، أبرزهم محمد مجدي أفشة الذي حصل على إذن من الجهاز الفني بعدم السفر مع الفريق إلى النيجر لخوض مباراة الحرس الوطني بسبب إرتباطه بعقد قرانه.

كما تحدث المدير الفني للفريق، مع صلاح محسن، مهاجم الفريق على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات الفردية التي يحرص المدير الفني على عقدها مع اللاعبين لمنحهم تعليمات خاصة بهم.

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة الذهاب في النيجر تسهل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.