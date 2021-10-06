شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الحرس الوطنى فى ضربة البداية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لرحلة النيجر التى سيخوض خلالها مباراة قوية أمام الحرس الوطني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة الذهاب في النيجر تسهل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.

على صعيد متصل ، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن محمود متولي لاعب الفريق سيعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، وأوضح أبو عبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

فيما أكد الجهاز الطبي أن بيرسي تاو شارك في مران الفريق مؤخراً بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير بتصفيات كأس العالم 2022.

وبات بيرسي تاو جاهزاً للتواجد مع الأهلي في أي مباراة ودية أو رسمية لكنه لن يشارك في مباراة الحرس الوطني في ضربة البداية ببطولة أفريقيا بسبب عدم قيده وباقي صفقات النادي الجديدة في قائمة الأهلي الأفريقية الأولى حيث ستُشارك هذه الصفقات مع الأهلي بدءاً من دور المجموعات.