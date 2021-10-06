شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة توسكر الكيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك إلى التدريبات اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام ، وذلك استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا.

الفريق يعود للتدريبات اليوم وسط غيابات بالجملة نتيجة مشاركة العديد من اللاعبين في معسكر المنتخبات الوطنية، حيث يغيب عن الزمالك كل من محمد أبو جبل ومحمود الونش وطارق حامد واحمد سيد زيزو واحمد فتوح ، بينما يشارك مع منتخب تونس الثنائي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، فيما يشارك اشرف بن شرقي مع منتخب بلاده المغرب في تصفيات كأس العالم 2022.

وعاد أمس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من الامارات عقب قضاءه إجازة هناك لمدة 5 أيام أيضا، وسيقود التدريبات اليوم ، ومن المقرر ان يجتمع كارتيرون مع اللاعبين قبل تدريب اليوم للحديث عن الفترة المقبلة والاستعداد لفريق توسكر الكيني.

في نفس السياق يدرس كارتيرون اللعب بخطة هجومية في مواجهة توسكر الكيني ، حيث يرغب كارتيرون في اللعب بثنائي هجومي وهما سيف الجزيري وعمر السعيد، ويفكر كارتيرون في اللعب بلاعب وسط ارتكاز بمهام هجومية والأقرب أمام عاشور لعمل زيادة هجومية في وسط ملعب الفريق صاحب الأرض لحسم التأهل من مباراة الذهاب.

كما يشهد فريق الكرة بنادي الزمالك منافسة ساخنة بين الرباعي مصطفي فتحي والمغربي محمد أوناجم وزيزو وشيكابالا للدخول في تشكيل مباراة توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة قبل الراحة الحالية للفريق تألق اوناجم وشيكابالا ومصطفي فتحي ليصبح الثلاثي في منافسة وجها لوجه مع زيزو، وهو الأمر الذي أشاد به الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون في ظل الروح الحماسية التي تسيطر على اللاعبين قبل المواجهة المهمة .