المحكمة الرياضية الدولية تتلقى استئناف الأهلي السعودي في قضية دجانيني

ذكر تقرير إخباري اليوم أن إدارة نادي الأهلي السعودي بدأت إجراءات الاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في القضية المرفوعة ضد النادي من قبل دجانيني تفاريس، من الرأس الأخضر، مهاجم الفريق الأول السابق، والتي يطالب فيها اللاعب بمبلغ ثلاثة ملايين دولار كمستحقات مالية متأخرة.

وفسخ دجانيني عقده مع الأهلي من طرف واحد عام 2020 اعتراضًا على عدم تسلمه مستحقات مالية واجبة السداد، ذكرها اللاعب ووكيله في الشكوى المرفوعة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية في عددها الصادر اليوم، أن مصادر كشفت لها أن تحرك النادي جاء بعد وصول خطاب رسمي إلى الإدارة حول ما يتضمنه القرار الذي يلزم الأهلي بسداد كامل رواتب مهاجمه السابق المتأخرة حتى نهاية عقده.

وكانت إدارة النادي الأهلي السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة رفعت دعوى قضائية ضد دجانيني بسبب الشكوى التي قدمها اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن غرفة فض المنازعات في الفيفا رفضت شكوى الأهلي.